ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ: ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರಂಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ "ಸ್ವಾನ್" ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : October 15, 2025 at 9:32 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಗರಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರಂ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ "ಸ್ವಾನ್" ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಜಲಮಂಡಳಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. "ಸ್ವಾನ್" ನೀರು ಬಳಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಐಎಫ್ಏಟಿ ಇಂಡಿಯಾ 2025 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿ. ರಾಮ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೂಪಾ ಮಿಶ್ರಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಅಭಿಯಾನದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿತಲ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಜಾಗತಿಕ ನೀರು ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವಾನ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಾಮ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಸ್ವಾನ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೀಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು 'ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನೀರು ಬಳಕೆ 2026' ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಾನ್ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಮೂಲಕ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಾವಿನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲನೆ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರಾಮ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಐಎಫ್ಏಟಿ ಇಂಡಿಯಾ 2025ರಲ್ಲಿ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸೋರಿಕೆ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮತ್ತಿತರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ.
ಸ್ವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರಂ (ಸ್ವಾನ್) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಉಪಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಬಗ್ಗೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರು ಬಳಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ. "ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ 2026" ಉಪಕ್ರಮದಡಿ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಶಾಶ್ವತತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
