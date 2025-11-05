ETV Bharat / state

ಶ್ವಾನ ಕೊಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಮಾಲಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದ ಆರೋಪ: ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಎಫ್​ಐಆರ್​

ಸಾಕು ನಾಯಿ ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯು ಮಾಲಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 5, 2025 at 7:33 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಗಲೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮನೆ ಮಾಲಕಿ ರಾಶಿಕಾ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿತೆ ಪುಷ್ಟಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡನೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಪಿತೆಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ: ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ ಬೆಳ್ಳಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾ ಡ್ರೀಮ್ ಗಾರ್ಡನ್​ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸ್ತವ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಶ್ವಾನ ಹತ್ಯೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೂಫಿ ಹೆಸರಿನ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 31ರಂದು ಲಿಫ್ಟ್​ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ರೀತಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿ ರಾಶಿಕಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಉಂಗುರ, ಸರ ಕಾಣೆಯಾದ ದೂರು: ನವೆಂಬರ್​ 2ರಂದು ಮನೆಯ ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್​​ನ ಡ್ರಾಯರ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಒಂದು ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಯುವತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಕದ್ದ ಚಿನ್ನ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಯುವತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಡ್ರಾಯರ್​​ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು ತಾನು ಮಲಗುವ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.

