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ತದಡಿ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೋಟ್ ದುರಂತ: 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪ' ಮುಳುಗಡೆ, ನಾಲ್ವರು ಮೀನುಗಾರರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು

ಇದೇ ತದಡಿ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಬೋಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೋಟ್​ವೊಂದು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಟ್​ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.

boat tragedy at Tadadi Port
ತದಡಿ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ದುರಂತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 2:06 PM IST

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ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ತದಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಡೆಯ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ತದಡಿ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಹರಿಕಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪ' ಹೆಸರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬೋಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಮೀನುಗಾರರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಬೋಟ್ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಳುಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತದಡಿ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ದುರಂತ (ETV Bharat)

ಈ ದುರಂತದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೋಟ್​ನ ಎಂಜಿನ್, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆ, ಫಿಶ್ ಫೈಂಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇದೇ ತದಡಿ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತದಡಿ ಬಂದರದಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಟ್​​ಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ತದಡಿ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ (Breakwater) ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತದಡಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಇಳಿತದ ವೇಳೆ ಬೋಟ್​​ಗಳ ತಳಭಾಗ ಹೂಳಿನ ದಿಣ್ಣೆಗೆ ಗುದ್ದಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ತದಡಿ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಬೋಟ್, ನಾಲ್ವರು ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ

TAGGED:

BOAT SINKS
ಬೋಟ್ ದುರಂತ
UTTARA KANNADA
ಮೀನುಗಾರರು
BOAT TRAGEDY

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