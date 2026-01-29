ದಾವಣಗೆರೆ- ಹರೀಶ್, ರುದ್ರೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ರುದ್ರೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 29, 2026 at 4:40 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ನವ ವಿವಾಹಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.
ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಪತಿ ಹರೀಶ್ (30) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ತಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ಮದುವೆ ಹೀಗಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಿ ಪತ್ನಿಯ ಸೋದರ ಮಾವ ರುದ್ರೇಶ್ (36) ಎಂಬವರೂ ಕೂಡ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆನೆಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ಪತಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಗುಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೋದ ನವ ವಿವಾಹಿತೆ ಸರಸ್ಪತಿ, ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಿವಕುಮಾರನ ಜತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನೊಂದು ಪತಿ ಹರೀಶ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಪತ್ನಿಯ ಸೋದರ ಮಾವ ರುದ್ರೇಶ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪರಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸರಸ್ಪತಿ, ಕುಮಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹರೀಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ರುದ್ರೇಶ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕುಮಾರ್, ಹರೀಶನಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇವರ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹರೀಶ್ ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆ ಎಲೆಬೇತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಹಳೇ ಕಡ್ಲೆಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆಕಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಕುಮಾರನನ್ನೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಹರೀಶ್: ಪತ್ನಿ ಬೇರೆಯವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಹಣ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರು ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬರೆದಿರುವುದು ಎನ್ನಲಾದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.