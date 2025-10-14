ETV Bharat / state

ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 50 ಬೆಡ್​​ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್‌ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ: ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರಲಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

critical-care-center
ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 7:20 PM IST

ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ) ಬಡ ಹಾಗೂ ‌ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಏಳೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು 30 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ (ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್) ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 16.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತೀವ್ರ ನಿಗಾಘಟಕದಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು, ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಕಿಮ್ಸ್​ಗೆ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 2.5 ಸಾವಿರ ಹೊರರೋಗಿಗಳ ಭೇಟಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ 2000 ರಿಂದ 2,500 ಜನರು ಹೊರರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲು 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಿಸಿಬಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

another-50-bed-critical-care-center-to-be-opened-soon-at-kmcri
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್‌ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ (ETV Bharat)

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ‌ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, 10 ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು (ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ), ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ (ಒಟಿ), ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಇರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿವೆ. ಎಂಐಸಿಯು, ಎಸ್​ಐಸಿಯು, ಎನ್‌ಐಸಿಯುಗಳಿವೆ. ತಕ್ಷಣದ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 35 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ 50 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

critical-care-center
ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ - ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 50 ಬೆಡ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ‌ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 300 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಐಸಿಯು ಬೆಡ್​ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಏಳೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ‌ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ತೀವ್ರ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

