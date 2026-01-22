ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಯ ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರ; ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಯ ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರವೊಂದು ಬಂದಿದೆ.
Published : January 22, 2026 at 8:38 PM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಲ್ಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಅಮೃತ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರವೊಂದು ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಅಮೃತಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಅಂಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರ ಆಯುಕ್ತೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರಸಭೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹೆಸರು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಅಮೃತಾಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿನ್ನೆ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಪತ್ರವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಸುತ್ತೇನೆ, ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ: "ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಸುಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದಲೂ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಮೃತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿರುವುದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೃತಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಜೀವ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲ್ಲ. "ಬ್ಯಾನರ್ ಓರೆಯಾಗಿ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಹಾದುಹೋಗುವ ಜನರು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅನೇಕರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
