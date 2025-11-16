ETV Bharat / state

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ: ನ.26ರಂದು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ

ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
November 16, 2025

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವವು ಕಾರ್ತಿಕ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾದ ಇಂದು (ನ.16) ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.10ಕ್ಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ ಸುಮಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ (ಕೊಡಿ ಏರಿಕೆ)ದ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಅನ್ನದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರಿಸುವುದೇ ಜಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭ. ದೇವಳದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಒಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಮ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬ ಜೋಡಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರುವ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಜಾತ್ರೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಈ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದರ್ಪಣತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಚಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗಳು ಅನ್ನದಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿವೆ. ಕೇವಲ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನದ ಮೂಲಕ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವು ದಾನಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುವುದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅನ್ನದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯೋಗವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ​ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದೆ.

ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್​ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)

ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವು ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹರ್ಷಿ ಪರಶುರಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಾಪಹರಣ ಮಾಡಿದ ದೈತ್ಯರಿಂದ ನಾಗಕುಲ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಗರಾಜ ವಾಸುಕಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ದೇವಾಧಿದೇವನಾದ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಅಥವಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕುಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಕವಣೆ (ಮಣ್ಣುಕುಳಿ) ಅಥವಾ ಯಾಗಕುಂಡ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ನಾಗರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಯಾಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿ ದಿನವು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಖಂಡ ಭಜನೋತ್ಸವ: ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಜಾತ್ರಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ (24 ಗಂಟೆಗಳು) ದೇವಳದ ಧರ್ಮಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು, ಭಜನಾಮಂಡಳಿಗಳು, ಭಜನಾ ಪಂಡಿತರ ಗುಂಪುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಭಜನಾ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೆರುಗು ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ ಹರಿದು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸೇವಾದಾರರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿಯಾಡಳಿತದಿಂದ ಪೂಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಥೋತ್ಸವಗಳು, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ಭಕ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮೂಲಮೃತ್ತಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ

KUKKE SUBRAHMANYA
DAKSHINA KANNADA
ಕುಕ್ಕೆ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ
CHAMPA SHASHTI MAHA RATHOTSAVA
CHAMPA SHASHTI

