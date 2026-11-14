ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ 3,800 ರೂ. ದರ ಘೋಷಣೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹರ್ಷ
ಮೊದಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ 3,800 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 14, 2026 at 9:07 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ಏಕರೂಪ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡುವ 200 ರೂ. ಸೇರಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಮೊದಲೇ 3,800 ರೂ.ದರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಲೀಕರ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ 3,800 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯೂ ಅನ್ನಬಹುದು. ಈ ಮೊದಲು ನಾವು 45 ರೂ. ಸಕ್ಕರೆ ದರದಂತೆ 3,600 ರೂ. ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. 50 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ 3,800 ರೂ. ಕೊಡಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಒಪ್ಪಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೊಡಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ 29 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದು, 4 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮಾತ್ರ 4 ಸಾವಿರ, 4,200 ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, 4 ಸಾವಿರ ಯಾರೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ ಅಂತಾರೆ. ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 4,200 ರೂ. ಯಾರೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 50 ರೂ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 4 ಸಾವಿರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಮೀತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಎಸ್ಎಪಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಶುರು ಆಗಿವೆ. ಆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.
ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ದರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬು ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಘೋಷಿಸಿವೆ ಎಂದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಅಧಿವೇಶನ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಗೋಕಾಕ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಅಥಣಿಯವರು ನಮ್ಮದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 11 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ತಡವಾಗಿ ತುಂಬಬಹುದು ಎಂದರು.
ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಪಾಲಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ದುರಸ್ಥಿ, ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸಧ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಣ, ಜೆಜೆಎಂ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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