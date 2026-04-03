ಕೊನೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಮುಹೂರ್ತ: ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಘೋಷಣೆ
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಕಾಗದ ರಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇದೀಗ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾರ ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 3, 2026 at 3:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊನೆಗೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಗದ ರಹಿತ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುವಾಗಿನ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಗೆ ಮೂಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ದಶಕದಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೊನೆಗೂ ವಿಳಂಬ, ಗೊಂದಲ, ಹಣಕಾಸು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಕಾಲಹರಣದಿಂದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡುವ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕಾಗದ ರಹಿತ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಲಾಪ ಡಿಜಟಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ, ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ಕಲಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಿಸುವ, ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವ, ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆಗಳು, ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಸದನವನ್ನೇ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಅಪವಾದವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಆದರೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಇ - ವಿಧಾನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಕಲಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾದ ಇ-ವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇ-ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬರೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹೊರತು, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾತ್ರ ಬರೇ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇ-ವಿಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಮಾದರಿ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು 2014ರಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 60:40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ವಿಧಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (NeVA)ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರದ NeVA ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಇ-ವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಕರಡು ಡಿಪಿಆರ್ ನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ NeVA ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. NIC ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಲಾಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ 60.84 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಪಿಆರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು.
2019ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ 80.64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು NeVA ಬದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ತನ್ನದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಕಾಗದ ರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ 254 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಹಿಡಿಯಿತು. ದುಬಾರಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ, ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ, ಗೊಂದಲ, ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕಲಾಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿತು.
ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರದ NeVAಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ NeVA ಇ-ವಿಧಾನಕ್ಕೇ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತಲಾ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಂತೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ತಮ್ಮದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ 250-300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 60% ಅನುದಾನಿತ NeVA ಮೂಲಕ 60-70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಎರಡೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು, ಕಾರ್ಯಸಾಧು, ಹಣಕಾಸು ಹೊರೆ, ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೆಚ್ಚ, ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ, ಇತರೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ NeVA ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 60% ಕೇಂದ್ರ ಭರಿಸಲಿದ್ದರೆ, 40% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್: ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಲಾಪಕ್ಕಾಗಿನ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ NeVA ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇ-ವಿಧಾನ ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಗದ ರಹಿತ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಲಾಪ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇ-ವಿಧಾನದಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 224 ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ 75 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸದನದೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಸತ್ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರಗಳು, ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿ, ವರದಿಗಳು, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಕಾಗದ ರಹಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಈಗಾಗಲೇ 20 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಧಾನ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರ್ಯಾಣ ಸೇರಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳು ಇ-ವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 22 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಲಾಪದತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯವೂ ಆಗಲಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಳಂಬಗಳ ಬಳಿಕ ಐಟಿ ಹಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊನೆಗೂ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಾಪದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, ಮಸೂದೆಗಳು, ಕಲಾಪ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, ಆಡಿಟ್ ವರದಿ, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದರಹಿತ ಕಲಾಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರನೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಸಕರು ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. - ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಸ್ಪೀಕರ್.
