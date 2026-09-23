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ಲೋನ್ ಇರುವ ಕಾರುಗಳೇ ಈತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವನ ಬಂಧನ

ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನುಳಿದ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಜನ ಸಹಚರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

annapurneshwari-nagar-police-arrest-car-defrauded-who-cheat-owner
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ವಾಹನಗಳು (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 5:36 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ​ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ (44) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಆತನಿಂದ 1.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 14 ಕಾರುಗಳು, 1 ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ, 2 ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳು ಹಾಗೂ 6 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಾಗದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಿ, ತಾನು ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕಾರನ್ನ ಅಡಮಾನವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಲೋನ್‌ನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದೇ, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅದೇ ಕಾರನ್ನ 5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನವಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಲೋನ್ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

annapurneshwari-nagar-police-arrest-car-defrauded-who-cheat-owner
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ (ETV BHARAT)

ಇದು ತಿಳಿದು ಆತನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಈತ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ರೋಸಿಹೋಗಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಹಾಗೂ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.

​ಈ ಕುರಿತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನುಳಿದ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಜನ ಸಹಚರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ANNAPURNESHWARI NAGAR POLICE
CAR DEFRAUDED WHO CHEAT OWNER
ಲೋನ್ ಇರುವ ಕಾರುಗಳೇ ಈತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ವಂಚಕನ ಬಂಧನ
BENGALURU CRIME

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