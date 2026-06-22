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ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಬಿಪಿಎಲ್​ ಅನರ್ಹರನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಮಾರು 13-14 ಲಕ್ಷ ಅನರ್ಹರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 7:37 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಬಿಪಿಎಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಅನರ್ಹರಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರು ಅನರ್ಹರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಪಿಎಲ್​ಗೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು.‌ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.‌ ಯಾರು ಅನರ್ಹರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಪಿಎಲ್​ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಡವರಿಗೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 13-14 ಲಕ್ಷ ಅನರ್ಹರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.‌ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

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ಅನರ್ಹರ BPL ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ APL ಕಾರ್ಡ್​ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ: ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ

TAGGED:

BENGALURU
BPL REVISION
MINISTER MUNIYAPPA
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ANNABHAGYA SCHEME REVISION

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