ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗೆ ಅಂಕೋಲಾದ 'ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶ್ವಾನ'ಗಳ ಬಲ: ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸೇರಿದ 9 ಮರಿಗಳು

ಅಂಕೋಲಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸಾಕಿದ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮೆಲಿನೋಯ್ಸ್ UTTARA KANNADA ಬಾವಿಕೇರಿಯ ಶ್ವಾನ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಪಡೆ
ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮೆಲಿನೋಯ್ಸ್ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಅಂಕೋಲಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
Published : January 5, 2026 at 9:55 AM IST

ಅಂಕೋಲಾ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವಿಕೇರಿಯ ಶ್ವಾನಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ವಾನಪ್ರೇಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ 'ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮೆಲಿನೋಯ್ಸ್' ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದದ 9 ಮರಿಗಳು ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ(CRPF)ಯ ಶ್ವಾನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತರಳಬಾಳುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಶ್ವಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಮರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಪೈಕಿ 4 ಮರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. 5 ಮರಿಗಳು ಇದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇನೆಗೆ ಶ್ವಾನಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಠಿಣ: ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಶ್ವಾನದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮರಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸ, ತೂಕ, ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಜ್ಞ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಟೈನಿ ಎಂಬ ಶ್ವಾನಗಳು ಹಾಕಿದ 75 ದಿನಗಳ ಮರಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ?:

  • ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮೆಲಿನೋಯ್ಸ್ ಪ್ರಭೇದದ ಶ್ವಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ದೈಹಿಕ ಬಲ ಹೊಂದಿವೆ.
  • ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
  • ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿ.

ಅಂಕೋಲಾದ 'ಶ್ವಾನ ಸಂಸಾರ'ದ ಸಾಧನೆ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಇಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 17 ಮರಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್​ಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2 ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 45 ಮರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. "ನಾವು ಮುಧೋಳ ಹೌಂಡ್, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮಸ್ಟಿಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

