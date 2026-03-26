ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್, ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೆ: ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಆದಾಯ ₹31.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 8:32 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುರುವಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ನೇಪಾಳದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ಎರಡು ನೋಟು, ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಐದು ಡಾಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ನೇಪಾಳ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹನುಮಪ್ಪನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರು ಆನೆಗೊಂದಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಂತ ದೇಶದ ಡಾಲರ್ ಹನುಮಪ್ಪನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕುಸಿದ ಆದಾಯ: ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿತು. 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಣದ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಾಗ ಕೇವಲ 31.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಫೆ.3ರಂದು ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 68.85 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ನಗದು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್, 12 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತು, 41 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪ, 45 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಂಜನೇಯನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
ಫೆ.3ರಂದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 68.85 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಆದಾಯ ಕೇವಲ 51 ದಿನದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 31.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
