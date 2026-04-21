ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಹೆಚ್ಚಳ

1951ರಲ್ಲೇ 'ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ'ವಾಗಿದ್ದ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು 1998ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ 25ನೇ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಸರಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

Bhadra Sanctuary
ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 21, 2026 at 4:57 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವಷ್ಟು ದಟ್ಟ ಕಾನನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟ, ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಹಿಂಡು. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಬದುಕೇ ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನಿಸುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದು.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಂದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ನಿಲುವನ್ನು ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟ ಮುತ್ತೋಡಿ ಕಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 32 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬದುಕುವ ಎತ್ತರದ ಜೀವಗಳ ಕಿರುನೋಟವನ್ನೂ ಸವಿಯಬಹುದು. ನೈಜತೆಯ ಸೊಬಗು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಶಸ್ತ ಪ್ರದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು. ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಜಿಂಕೆ, ಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಸರಕಾರ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆವ ಕಣಿವೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ತೇಗ, ರೋಸ್​ವುಡ್, ಬಿದಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಮರಗಳು ಕಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇವೆ.

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತಿತರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದೇ 1998ರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವೆಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೋಡಿ, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬೆ, ತಣಿಗೆಬೈಲು ಎನ್ನುವ 4 ವಲಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 35 ಹುಲಿ, 50 ಚಿರತೆ, 300 ಆನೆ, 300 ಕಾಡುಕೋಣ, 1500 ಚಿತ್ತಲ್, 1000 ಸಾಂಬಾರ್, 1000 ಮಂಗ, 1000 ಕಾಡು ಹಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗಳಿವೆ.

