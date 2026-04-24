2 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತಾಗಾರ: LPG ಕೊರತೆ, PNGಯತ್ತ ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆ ಚಿತ್ತ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ್ ಅವರ ವರದಿ.
Published : April 24, 2026 at 7:43 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಡಿ 2024ರಲ್ಲಿಯೇ ₹1.6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತಾಗಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಹನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತಾಗಾರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತಾಗಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲ ಘಟಕ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಪಘಾತ, ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಘಟಕ (ಚಿತಾಗಾರ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಕೆಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿ, ಸಾಕುನಾಯಿ, ಹಸು, ಬೆಕ್ಕು, ಹಂದಿ, ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದನಕರುಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಳೇಬರಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೇಬರ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗ ಹರಡುವ ಆತಂಕವೂ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನ್ವಯ ಈ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿದೆ 30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಚಿಮಣಿ: ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 80-100 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ದಹನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 30 ಮೀಟರ್ಎತ್ತರದ ಚಿಮಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ದಹನ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುಟ್ಟ ಭಾಗದ ಬೂದಿಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗದ ಘಟಕ: ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ದಹನಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇದರ ಕಿಟಕಿಗಳ ಗಾಜುಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಪುತ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌರಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪ್ರಾಣಿ ಚಿತಾಗಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್ನಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಸುಡಲು 8-10 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಿತಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಮೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಹನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ 8-10 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದಹನ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆಗಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಿಂತ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆನಂದ ನಗರ ಮಾನವ ದಹನ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ, PNG ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ: 5 ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆ