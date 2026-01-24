ETV Bharat / state

ಪಣಂಬೂರು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗಾಳ ಹಾಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪಣಂಬೂರು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸ್ಫರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಣಂಬೂರು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ (ETV Bharat)
ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಣಂಬೂರು ಕಡಲ ತೀರದ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಾರ್ತನ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮುದ್ರ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ–2026 ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ವಿರಳ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. 2017 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರನ್ನು ದೇಶದ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಮೀನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಡಿದ ಮೀನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಡಲಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಜಾಲದ ಉಳಿವಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವುದೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 500 ಗ್ರಾಂಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಂತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಿಡದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಕರಾದ, ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾರ್ತನ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ – ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಡೀಪ್ ಸೀ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಬ ಹಲವು ರೂಪಗಳಿದ್ದರೂ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ–2026 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು (ETV Bharat)

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜನವರಿ 24 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೀನು ಹಿಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮೀನು ದಾಖಲು : ಈ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಕ, ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಂಗ್ಲರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಆಗಿದ್ದು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೆಲಂಗಾಣ, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮೀನು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 128 ಮೀನುಗಳು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ (ETV Bharat)

ಈ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ : ನಾರ್ತನ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆಂಗ್ಲರ್‌ಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ “ಈವನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಲರ್ಸ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಮಂಗಳೂರು, ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಂಗ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ನಗರದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇದುವರೆಗೆ ಹವ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರನ್ನು ದೇಶದ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕುಡಿಗಳ ಸಾಧನೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯರ ಪಾಲು

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

