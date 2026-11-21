ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ: ಅಂಗಡಿಗೆ 'ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಹೆಸರು!
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು, ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 3:23 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುವ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು, ಅದೇ ಹಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯ ಶಕುಂತಲಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ 'ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹64,000 ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿ ಹಣ ಸೇರಿಸಿ ಬಂಡವಾಳ: ಮೊದಲು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಕುಂತಲಾ, ಬಳಿಕ ಮೀಯಾರುಪಲ್ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಗೌರವಧನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ. ಯೋಜನೆಯ 32 ಕಂತುಗಳ (₹64,000) ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು, ತಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಡಿ (RD) ಉಳಿತಾಯದ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹2.5 ರಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಲಲಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ಈ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ:
ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ: ಎರಡು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಿಂದ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಕೆ, ಚೂಡಿದಾರ್ ಹೊಲಿಯಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಶಕುಂತಲಾ, 9:30ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಟೈಲರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈಗ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಕುಂತಲಾ, "ನಾವು ದುಡಿದ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆರ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ 'ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್' ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಯೋಜನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಕೈಚಾಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
'ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಲಿ: ಈ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ್ ಮುಂಡೋಡಿ, "ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಫಲತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಮಹಿಳೆಯೂ ಒಬ್ಬರು. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಸನಾಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 'ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರ ಈ ಸಾಹಸವು ಯೋಜನೆಯ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ₹2,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉದ್ಯಮದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ, ತಾವಷ್ಟೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗದೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
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