ಉಡುಪಿ : ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಮಾವೇಶ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನ್ಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಭಾಗಿ

ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Justice Abdul Nazeer was felicitated by the Math.
ನ್ಯಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಠದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 9:04 PM IST

ಉಡುಪಿ : ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ, ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತವೂ ಸದಾ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುನ್ನೆಡೆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನ್ಯಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಪರಮ ಹಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಜೀವನವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಬೇಕು. ದೇವ ಎನ್ನುವುದು ಭಕ್ತಿ, ಭಾವನೆಯ ಜತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಳೆ, ಮಣ್ಣು, ನದಿಗಳು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನ ಸಹಜ ಸದುದ್ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ನೈತಿಕವಾಗಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.

ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಮಾವೇಶdಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನ್ಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು (ETV Bharat)

ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಧುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೂಕ್ತ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಳವಾಗಿ ತಳವೂರಿದೆ. ವೇದಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಡಿಪಾಯ. ಅವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳು ವೇದಗಳಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಗೊಂಡಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೇದಗಳು ಭಾರತದ ಮೂಲಸ್ತಂಭಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

andhra-pradesh-governor-justice-abdul-nazeer-attends-world-peace-conference-at-krishna-math
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನ್ಯಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಕುಚಿತತೇ ಬಿಡಬೇಕು : ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನುಷ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಕುಚಿತತೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕುರುಡು ಮೋಹವು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ವಿನಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕತೆ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.

ಕಿರಿಯ ಯತಿ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ರಿಲೀಜಿಯಸ್‌ ಫಾರ್‌ ಪೀಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ವಿಲಿಯಂ ಎಫ್‌. ವಿಂಡ್ಲೆ, ‘ಒನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಒನ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ’ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿರಿ, ಕಲ್ಚರಲ್‌ ಹೆರಿಟೇಜ್‌ ಆಫ್‌ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠ, ಸರ್ವಮೂಲ ಭಾವಪರಿಚಯ, ಗೀತಾಮೃತಸಾರ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಗುರುಕುಲಮ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ. ಬಿ. ಎನ್. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ಲೇಖಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತಿಗೆ, ಕವಿತಾ ಪಾಲಿಮಾರ್, ಡಾ. ಚೂಡಾಮಣಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್, ದಿವ್ಯಾಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅರುಣಾ ಕೆ. ಆರ್. ಗೋಮತಿ ನಾಥನ್, ಶ್ರೀಮಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

