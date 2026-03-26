ನಿಷೇಧಿತ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಆರೋಪ: ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸೆರೆ
ಉಗ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 12:31 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ/ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತೀಯವಾದ ಪ್ರಸರಣೆ, ನಿಷೇಧಿತ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಓರ್ವ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಐವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ (36) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ ಬೀದಿಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಚಂಚಲಗುಡದಲ್ಲಿ ಸೈದಾ ಬೇಗಂ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ.
ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರ ವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಐಎ) ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಲಾಮ್ ಕುರಿತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂಧ್ರ ಪೊಲೀಸರು, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನಗರದ ಧಾರದ ಮಿಲ್ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಉಗ್ರವಾದ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಂಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ವಿಜಯವಾಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೌನ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೆಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಧನಾ ವಾರೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಕೌಂಟರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ (ಸಿಐ ಸೆಲ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸೋಮವಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್, ಮಿರ್ಜಾ ಸೊಹೈಲ್ ಬೇಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಎಂಬ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
ವಿಜಯವಾಡದ ವಿಂಚ್ಪೇಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಹಮತುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್ (23) ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಹೈಲ್ ಬೇಗ್ ಮತ್ತು ಭವಾನಿಪುರಂನ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಹಮತುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್, ತಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಿದ್ದಾಂತ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕುಐಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಜಿಹಾದಿಯಾಗಲು ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ ತೀವ್ರವಾದಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಜಿಹಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿಜಯವಾಡದ ಮೊಹಮದ್ ರೆಹಮತುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉಗ್ರ ಅಲ್-ಹಕೀಮ್ ಶುಕೂರ್ ಎಂಬಾತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ವಿಜಯವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಜಾಲವು ವಿದೇಶಿ ಉಗ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಹಕೀಮ್ ಶಕೂರ್ ಮತ್ತು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
