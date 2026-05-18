'ಅಂದರ್-ಬಹಾರ್' ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟ, ಜೂಜಾಟವಲ್ಲ- ಹೈಕೋರ್ಟ್; ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು
ಅಂದರ್-ಬಹಾರ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 9:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಡಲಾಗುವ ಅಂದರ್-ಬಹಾರ್ ಆಟವು ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟವೇ ಹೊರತು ಜೂಜಿನ ಆಟವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರರಣವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಧವಳಪ್ಪ, ನಾಗೇಶ್, ಸಾಗರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಂದರ್-ಬಾಹರ್ ಆಟವಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಇಡೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಲಬ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಟದ ವೇಳೆ ಹಣದ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟವು ಜೂಜಾಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕರಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 'ಈರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ' ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಠ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂದರ್-ಬಹಾರ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 79 ಮತ್ತು 80ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಜೂಜಾಟ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಶಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಹಳೆಯ ತೀರ್ಪುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೇ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಡೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ.ಆರ್.ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2020ರ ಮೇ 2ರಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದೇಜಪ್ಪ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ನಾಡುವಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 11 ಸಾವಿರ ರು.ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಜೂಜಾಟದ ಆರೋಪ) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
