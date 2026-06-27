ಆನವೇರಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ದೂರು ದಾಖಲು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕನೋರ್ವ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆನವೇರಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 3:51 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕನೋರ್ವ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆನವೇರಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಸುಮಂತ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಂತ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಕನ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸುಮಂತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಂತ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಗೆ ಎಸೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹುಡುಗರು ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಮನ ಬಂದಂತೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಂತ್ಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕನ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಹಲ್ಲೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಂತ್ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಶಿಕ್ಷಕ ತೀರ್ಥೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
"ನಾನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೂಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತರಗತಿಯ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ನಾನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಲವ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಬಿದಿರು ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತು. ಕೈಗೆ, ಪಕ್ಕೆಲುಬಿಗೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಬೆದರಿಸಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೊಡೆದ್ರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ತೂಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ವಾಷ್ ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಹೋದರರು ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಂದು ನನಗೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬಳಿ ಹೋಗು ಎಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಎರಡು ದಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು" ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸುಮಂತ್ ತಾಯಿ ರಂಜಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು, ಇದೇ ತರ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಓದಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ರು ಸಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸುಮಂತ್ ತಂದೆ ಅಂಜನಿ ಭೋವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮನುಷತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಕೂರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಂತ್ನನ್ನು 10ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೂತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿದಿರು ಕೋಲು, ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸಹ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡದೆ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಇಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಆನವೇರಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ವರದಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ನರ್ಸ್ ಕಂ ವಾರ್ಡನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಡಿದ್ದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: