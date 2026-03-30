ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಭಾವ: ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಪಾಠ, ಬಯಲಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಜಕದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಯಲಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 2:25 PM IST

ಉಡುಪಿ : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿವೆ. ಅನಿಲ ಸೇರಿದಂತೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ದ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವವೂ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಜಕದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ್ರೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಂದು ಬಗೆಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದರು.

ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು.. ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಒಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೂ ಒಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಒಂದು ದಿನದ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್​ನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಗೀತಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು, 'ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಅಡುಗೆ ಪಾಠ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ 68% ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ

