ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ?; ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ NCRB 2024ರ ವರದಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರಲ್ಲೂ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

Analysis Crimes in Karnataka-Analyzed from NCRB 2024
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ?
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 7:42 PM IST

Updated : May 8, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯೂರೋ NCRB ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯ 'Crime in India' ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯು 2023ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಅಪರಾಧ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅವಧಿ (ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಏಕೀಕರಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪರಾಧ ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಿವೆ:

ಒಟ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ 2023ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 2,14,234ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ 1,98,331ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ IPC ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು: 2023ರಲ್ಲಿ 20,336ಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 19,945ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ವೃದ್ಧರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ 4,247ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ವೃದ್ಧರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. (ಶೇ16%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಕಿಶೋರ ಅಪರಾಧಗಳು: 2024ರಲ್ಲಿ 1,115 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳು: 2024ರಲ್ಲಿ 31,223 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 2023ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ:

ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು 2024ರಲ್ಲಿ 5,612 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳು: 2024ರಲ್ಲಿ 6,565ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದ ಸಾವುಗಳು ಕುಸಿದರೂ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿದು 2022ರ 1,404ರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 1,228ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.

ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು 882 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಲೆಗಳು ಕೇವಲ 4ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ.

ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ 9,568ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು 2,350ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ.

2021ರಿಂದ 2024ರವರೆಗಿನ ಅಪರಾಧ ಹೋಲಿಕೆ

ವರ್ಷIPCSLLಒಟ್ಟು
20211,15,72847,9691,63,697
20221,29,46151,2811,80,742
20231,48,64865,5862,14,234
202477,71359,5471,98,331

2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,98,331 ಅಪರಾಧಗಳು (IPC + SLL) ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2023ರ 2,14,234 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2021ರ 1,63,697ರಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ 1,80,742, 2023ರಲ್ಲಿ 2,14,234ಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. IPC ಪ್ರಕರಣಗಳು 2023ರ 1,48,648ರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 77,713ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, SLL ಪ್ರಕರಣಗಳು 65,586ರಿಂದ 59,547ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳು
202114,468
202217,813
202320,336
202419,945

ವೃದ್ಧರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳು
20211,442
20221,583
20231,840
20244,247

ಕಿಶೋರರಿಂದ ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧಗಳು (IPC+SLL) - 2021-2024

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳು
2021527
2022558
2023883
20241,115

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳು

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳು
202115,277
202217,091
202317,902
202431,223

ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳು (2021-2024)

ವರ್ಷಬೆಂಗಳೂರುದೆಹಲಿಮುಂಬೈಹೈದರಾಬಾದ್ಚೆನ್ನೈ
20212,39311,6534,9261,2321,450
20222,76911,3694,9871,3641,031
20233,52811,0144,7501,483973
20245,61212,5698,4273,1593,072

ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳು

ವರ್ಗ2021202220232024% ಬದಲಾವಣೆ (2021–2024)
ಒಟ್ಟು5,4145,8176,3606,565ಏರಿಕೆ
ಕೊಲೆ (Sec 302 IPC)1,3571,4041,3221,228ಕುಸಿತ
ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವುಗಳು (Sec 304B IPC)163165156112ಕುಸಿತ
ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ (326A IPC)3828ಏರಿಳಿಕೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ (Sec 354A IPC)444222469535ಏರಿಕೆ
ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹರಣ2,8793,3653,7443,996ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ
ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ (Sec. 370, 370A IPC)13581115ಏರಿಳಿಕೆ
ಅತ್ಯಾಚಾರ (Sec.376 IPC)555595656671ಏರಿಕೆ

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ವರ್ಷಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು
20211,357
20221,404
20231,322
20241,228

ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು

ವರ್ಷಒಟ್ಟುವ್ಯಾಜ್ಯಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲೆ
20211,357531511814
20221,404706441410
20231,322418551220
20241,22888254421

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ IPC ಅಪರಾಧಗಳು (ವಿಭಾಗವಾರು)

ವರ್ಷಮರ್ಡರ್ + ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಸಾವುಸ್ತ್ರೀ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಭಂಗಅತ್ಯಾಚಾರಗಂಡ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕ್ರೌರ್ಯಮಹಿಳೆಯರ ಅಪಹರಣ
2021201632965,9855552,408920
202281652887,1505952,8511,844
202361562748,2846563,1412,447
202481122414,7416713,0412,809

ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳು
20217,261
20227,988
20238,929
20249,568

ಎಸ್​ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್​​ಟಿ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು

ವರ್ಗ2021202220232024
SC1,6731,9771,9232,016
ST361438434393

ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು

ವರ್ಷಬಾಲಕರುಬಾಲಕಿಯರುಟ್ರಾನ್ಸ್ಒಟ್ಟು
20219201,23702,157
202289482301,717
202370664301,349
20241,1841,16602,350

ವಿದೇಶಿಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ರಾಜ್ಯ2021202220232024
ಕರ್ನಾಟಕ27283232

