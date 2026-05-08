ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ?; ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ NCRB 2024ರ ವರದಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರಲ್ಲೂ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : May 8, 2026 at 7:42 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 8:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯೂರೋ NCRB ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯ 'Crime in India' ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯು 2023ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಅಪರಾಧ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಅವಧಿ (ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಏಕೀಕರಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪರಾಧ ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಿವೆ:
ಒಟ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ 2023ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 2,14,234ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ 1,98,331ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ IPC ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು: 2023ರಲ್ಲಿ 20,336ಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 19,945ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ವೃದ್ಧರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ 4,247ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ವೃದ್ಧರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. (ಶೇ16%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕಿಶೋರ ಅಪರಾಧಗಳು: 2024ರಲ್ಲಿ 1,115 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳು: 2024ರಲ್ಲಿ 31,223 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 2023ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು 2024ರಲ್ಲಿ 5,612 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳು: 2024ರಲ್ಲಿ 6,565ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದ ಸಾವುಗಳು ಕುಸಿದರೂ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿದು 2022ರ 1,404ರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 1,228ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು 882 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಲೆಗಳು ಕೇವಲ 4ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ 9,568ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು 2,350ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ.
2021ರಿಂದ 2024ರವರೆಗಿನ ಅಪರಾಧ ಹೋಲಿಕೆ
|ವರ್ಷ
|IPC
|SLL
|ಒಟ್ಟು
|2021
|1,15,728
|47,969
|1,63,697
|2022
|1,29,461
|51,281
|1,80,742
|2023
|1,48,648
|65,586
|2,14,234
|2024
|77,713
|59,547
|1,98,331
2024ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,98,331 ಅಪರಾಧಗಳು (IPC + SLL) ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2023ರ 2,14,234 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2021ರ 1,63,697ರಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ 1,80,742, 2023ರಲ್ಲಿ 2,14,234ಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. IPC ಪ್ರಕರಣಗಳು 2023ರ 1,48,648ರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ 77,713ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, SLL ಪ್ರಕರಣಗಳು 65,586ರಿಂದ 59,547ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣಗಳು
|2021
|14,468
|2022
|17,813
|2023
|20,336
|2024
|19,945
ವೃದ್ಧರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣಗಳು
|2021
|1,442
|2022
|1,583
|2023
|1,840
|2024
|4,247
ಕಿಶೋರರಿಂದ ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧಗಳು (IPC+SLL) - 2021-2024
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣಗಳು
|2021
|527
|2022
|558
|2023
|883
|2024
|1,115
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳು
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣಗಳು
|2021
|15,277
|2022
|17,091
|2023
|17,902
|2024
|31,223
ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳು (2021-2024)
|ವರ್ಷ
|ಬೆಂಗಳೂರು
|ದೆಹಲಿ
|ಮುಂಬೈ
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಚೆನ್ನೈ
|2021
|2,393
|11,653
|4,926
|1,232
|1,450
|2022
|2,769
|11,369
|4,987
|1,364
|1,031
|2023
|3,528
|11,014
|4,750
|1,483
|973
|2024
|5,612
|12,569
|8,427
|3,159
|3,072
ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳು
|ವರ್ಗ
|2021
|2022
|2023
|2024
|% ಬದಲಾವಣೆ (2021–2024)
|ಒಟ್ಟು
|5,414
|5,817
|6,360
|6,565
|ಏರಿಕೆ
|ಕೊಲೆ (Sec 302 IPC)
|1,357
|1,404
|1,322
|1,228
|ಕುಸಿತ
|ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವುಗಳು (Sec 304B IPC)
|163
|165
|156
|112
|ಕುಸಿತ
|ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ (326A IPC)
|3
|8
|2
|8
|ಏರಿಳಿಕೆ
|ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ (Sec 354A IPC)
|444
|222
|469
|535
|ಏರಿಕೆ
|ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹರಣ
|2,879
|3,365
|3,744
|3,996
|ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ
|ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ (Sec. 370, 370A IPC)
|13
|58
|11
|15
|ಏರಿಳಿಕೆ
|ಅತ್ಯಾಚಾರ (Sec.376 IPC)
|555
|595
|656
|671
|ಏರಿಕೆ
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|ವರ್ಷ
|ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|2021
|1,357
|2022
|1,404
|2023
|1,322
|2024
|1,228
ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು
|ವರ್ಷ
|ಒಟ್ಟು
|ವ್ಯಾಜ್ಯ
|ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರ
|ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ
|ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲೆ
|2021
|1,357
|531
|51
|18
|14
|2022
|1,404
|706
|44
|14
|10
|2023
|1,322
|418
|55
|12
|20
|2024
|1,228
|882
|54
|4
|21
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ IPC ಅಪರಾಧಗಳು (ವಿಭಾಗವಾರು)
|ವರ್ಷ
|ಮರ್ಡರ್ + ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್
|ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಸಾವು
|ಸ್ತ್ರೀ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ
|ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಭಂಗ
|ಅತ್ಯಾಚಾರ
|ಗಂಡ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕ್ರೌರ್ಯ
|ಮಹಿಳೆಯರ ಅಪಹರಣ
|2021
|20
|163
|296
|5,985
|555
|2,408
|920
|2022
|8
|165
|288
|7,150
|595
|2,851
|1,844
|2023
|6
|156
|274
|8,284
|656
|3,141
|2,447
|2024
|8
|112
|241
|4,741
|671
|3,041
|2,809
ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣಗಳು
|2021
|7,261
|2022
|7,988
|2023
|8,929
|2024
|9,568
ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು
|ವರ್ಗ
|2021
|2022
|2023
|2024
|SC
|1,673
|1,977
|1,923
|2,016
|ST
|361
|438
|434
|393
ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು
|ವರ್ಷ
|ಬಾಲಕರು
|ಬಾಲಕಿಯರು
|ಟ್ರಾನ್ಸ್
|ಒಟ್ಟು
|2021
|920
|1,237
|0
|2,157
|2022
|894
|823
|0
|1,717
|2023
|706
|643
|0
|1,349
|2024
|1,184
|1,166
|0
|2,350
ವಿದೇಶಿಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|ರಾಜ್ಯ
|2021
|2022
|2023
|2024
|ಕರ್ನಾಟಕ
|27
|28
|32
|32
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪರಾಧ: ಬೆಂಗಳೂರು -ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ: NCRB ವರದಿ!