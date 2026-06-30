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ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿವಾಹಿತೆ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋದ ಆರೋಪ, ಯುವಕನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುವಕ ಓಡಿಹೋದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆತನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

House damaged
ಯುವಕನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 10:36 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿವಾಹಿತೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಆರೋಪದಡಿ, ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ವಿವಾಹಿತೆಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕಡೆಯವರು, ಯುವಕನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಮ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ.

ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಸಮೇತ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲ್ವಾರ್​, ಜಂಬೆ, ಕುಡಗೋಲು, ಬಡಿಗೆ ಸಮೇತ ‌ಆಗಮಿಸಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೇ ಪರಾರಿಯಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ: ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗೆ ‌ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುವಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ‌ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.‌ ಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉದ್ಯಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ದಂಪತಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಸಪ್ಪನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪತಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರು, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಹಂಚುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಟ್ರೇಜರಿ, ಟಿವಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.‌

ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ದಾಳಿ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಹಣ, 25 ಕುರಿ ಜೊತೆಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾರಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರು, ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ, ರವಿ ಬಿಜಗಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
ವಿವಾಹಿತೆ ಜತೆ ಓಡಿಹೋದ ಯುವಕ
ಯುವಕನ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ
HOUSE DAMAGED
AN YOUTH ELOPES WITH WOMAN

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