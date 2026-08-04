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ಬೆಳಗಾವಿ: 'ರಾಯರೇ ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು'; ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ಭಕ್ತನ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆ!

ರಾಮದುರ್ಗದ ಪಡಕೋಟ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ಭಕ್ತನೋರ್ವನ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

A LETTER IN HUNDI
ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 7:32 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: "ರಾಯರೇ ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು" ಅಂತಾ ಯಾರೋ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ರಾಮದುರ್ಗದ ಪಡಕೋಟ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

A LETTER IN HUNDI
ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಠದ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು (ETV Bharat)

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ''ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ರಾಯರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ವಿಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡು, ರಾಯರೇ ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ರಾಯರೇ ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ‌, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಾಪಾಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

an unknown letter found
ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ಭಕ್ತನ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)

ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

A LETTER IN HUNDI
ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಠದ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು (ETV Bharat)

ಮಠದ ಉತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಠದ ಉತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್​ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಸಲದಂತೆ ನಾವು ಹುಂಡಿ ತೆಗೆದು, ಎಣಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೋ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ. ಪತ್ರ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
A LETTER IN HUNDI
ರಾಮದುರ್ಗದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ
SRI RAGHAVENDRA SWAMI MATH

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