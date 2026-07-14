ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೆದಿದೆ: ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಆರೋಪ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 14, 2026 at 8:46 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವೊಂದು ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು, ಬಡವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊಟಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಸ್ಬಿಐ, ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮೋದಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರದೇ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ, ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತರಹದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಯಕರು ತಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಅಲ್ಪ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಹಣದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಇದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿ, ಹಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ?, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬಡವರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ?. ಅದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮನೆಗೆಲಸದವರು, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್, ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಇವರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಹಣದ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಖಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜಾಲ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾಲ ಇದೆ ಎಂಬಂತಹ ಅನುಮಾನವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಎಂಬಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಸನ್ ಆಫ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ 26,50,517 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 26,91,958 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರೇ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹನುಮಂತು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನವರ ಖಾತೆಗೆ 34,78,932 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 33,28,274 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಬ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರಿಗೆ 28,94,520 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್, 28,72,031 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ನನಗನಿಸುತ್ತೆ ಈ ತನಿಖೆ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಮೂಲಕ ಆಗುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನನಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇವರು ಬರೀ ಟೂಲ್ಗಳೋ ಅಥವಾ ಇವರೇ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ಗಳಾ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರವಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ಎಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ. ಅವರ ತನಿಖಾ ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಇಬ್ಬರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನವರು ಒಬ್ಬರು. ಇವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಗದೀಶ್, ಅನಂತ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅರ್ಶದ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ, ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಷೀಸ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಊರೆಲ್ಲಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತು ಯಾವ ಹಣ?. ಈ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು?. ಅನ್ನೋದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೋ, ಅವರ ಮೇಲೇನೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವಂತಹ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವುದು, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎಸ್ಪಿಯೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಡಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದರ ಎಲ್ಲದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾರು? ಈಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು, ಅವರು ಈ ಹಗರಣದ ಸೂತ್ರದಾರರೋ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರದಾರರರೋ ? ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಏನು? ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರೊ? ಕಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರೋ ಅಥವಾ ಇವರೇ ಅದರ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳೋ? ಇದರ ಎಲ್ಲದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಆಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅವತ್ತು ರಾಜೀ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರಿ? ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಆದರೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇಡೀ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 6 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸಲು ಯತ್ನ ಆರೋಪ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೇರಿ 11 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ