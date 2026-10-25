ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ತಿನ್ನುವ ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಕೆರೆ ಮೀನು ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಮೇಳ
ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಹಸಿ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮತ್ಸ್ಯಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೀನೂಟ, ಮೀನಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಹಾರಗಳೂ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದವು.
Published : October 25, 2026 at 5:54 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಿನನಿತ್ಯ ಬಂಗುಡೆ, ಬೂತಾಯಿ, ಅಂಜಲ್ನಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ತಿಂದು ನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪರಿಸುವ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆರೆ ಮೀನಿನ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಒಲಿದುಬಂದಿದೆ.
ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಐಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ತಿನಿಸು ತಿಂದು ಬೆಳೆದ ಫಾರಂ ಮೀನುಗಳ ನಡುವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ನಳನಳಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ನಾಟಿ ಕೆರೆ ಮೀನಿನ ಘಮಲು ಕರಾವಳಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದಿದೆ. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ‘ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳ’ ಮತ್ತು ‘ಮತ್ಸ್ಯ ಆಹಾರೋತ್ಸವ’ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು.
1996ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಯ ಮೂಲ ಬೇರಾದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಸುಬು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯುಗದ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KFDC) ಹಾಗೂ ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮೇಳ, ಕಡಲ ನಗರಿಯ ಮಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿತು.
ಕೃತಕ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಮೀನುಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ತೂಕ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕೃತಕ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಕೆರೆಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನೀರಿನ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಆಹಾರವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಬಳಸದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ರೋಹು, ಕಾಟ್ಲಾ, ತಿಲೋಪಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮುಗುಡು ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆರೆಯ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಈಜಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಸರು ವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಂಡು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹200 ದಾಟುವ ಇಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ ₹160 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ 1,100 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರಿದಾಗಿ ಹಲವರು ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,500 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಹೊರತೆಗೆದಿತ್ತು. ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿರಿ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಕೆಜಿ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಿಂತು ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ಹಸಿ ಮೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಕೆರೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಘಮಘಮಿಸಿದ ಮೀನೂಟ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ: ಮೇಳ ಕೇವಲ ಹಸಿ ಮೀನಿನ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ರವಾ ಫ್ರೈ, ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಘಮಘಮಿಸುವ ‘ಮೀನಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ’ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು 20 ಸಾವಿರ ಪುಟ್ಟ ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು.
ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "1996ರಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಆರಂಭವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಪರಂಪರೆ, ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕಸುಬಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯುವಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಪಿಲಿಕುಳ ಎಂದರೆ ಹಲವು ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಏಕೈಕ ತಾಣ. ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಶುದ್ಧ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪರಿಸರದ ಸೊಬಗು ಸವಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಮುಂಬರುವ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಹಲವು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು." ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KFDC)ನಿರ್ದೇಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಶ್, "ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನುಗಳ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೀನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಸರಿನ ವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೀನಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಣಬಡಿಸಲು ಈ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ಕೀರ್ತನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಿಲಿಕುಳದ ಮತ್ಸ್ಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಆಹಾರ ಹಾಕದಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೂ ನೆಂಟರಿಗಾಗಿ ಕಾಟ್ಲಾ, ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಈರ್ಪೆ ತಳಿಯ ಸುಮಾರು 15 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತಾಜಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಭಾನುವಾರದ ಮುಂಜಾನೆಯ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ತಾಜಾ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಳದ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಉತ್ಸವ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
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