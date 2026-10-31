ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ದೂಡುವ ಅದೃಶ್ಯ ವಿಷಾನಿಲ: ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಮತ್ತರೆಡು ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಪಿಪಿಎಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪತ್ತೆ
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೋಟ್ಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಪಿಪಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸುದೇವ ಗೌಡ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 10:43 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಬೋಟ್ಗಳ ಒಳಭಾಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವ ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿಷಾನಿಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಕರ್ಣದ ತದಡಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾರವಾರದ ಮುದಗಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮುದಗಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೋಟ್ಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಪಿಪಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ 10 ಪಿಪಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬೋಟ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರುವ ವಿಷಾನಿಲ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಇಳಿದವರನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಅನಿಲ: ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಾ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸಚಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಖಾರ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲದ 'ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ' ಬೋಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಮರಳಿ ಮುದಗಾ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 2.30ಕ್ಕೆ ಬಂದರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೀನು ಇಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೀನಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಷಾನಿಲದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರಬರಲಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಲಲಿಂದ್ರ ಧರುವಾ (41) ಮತ್ತು ಪುರಂದರ ಬಿಸ್ರಾ (21) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ (24) ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಕಾರವಾರದ ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್. ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಮೀನು ಇಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಬೋಟ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡವರನ್ನು ಹೊರತಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
100 ಪಿಪಿಎಂ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆ: ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ: ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ಬೋಟ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೋಟ್ಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100 ಪಿಪಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ 10 ಪಿಪಿಎಂ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆಯುವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇಳಿದರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅನಿಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯ ಎಂದರೆ, ಒಳಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವಿಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಳಿದರೂ ಅವರೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೋಟ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ತದಡಿ ದುರಂತದ ಬಳಿಕವೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?: ಗೋಕರ್ಣದ ತದಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ನ ಮೀನಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುದಗಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಎರಡು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಾನಿಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ತದಡಿ ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುದಗಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎರಡು ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಾನಿಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನಿಲದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಉಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ತಳೇಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನು ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಿಳಂಬದ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ: ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬೋಟ್ನ ಸಹಮಾಲೀಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಾರವಾರದ ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ದೊರೆತಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೀನುಗಾರರು, ದಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಬೋಟ್ನೊಳಗಿನ ಕಾಣದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಈಗಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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