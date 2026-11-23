ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ: ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು..!
ಇದೀಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ ವಿವರಿಸಿದರು.
Published : November 23, 2026 at 7:17 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಪಡೆದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವಿನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬಲ್ಕ್ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಪಿಎಸ್ (BBPS) ಎಂಬ ಮೂರು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ., ನಾಗರಿಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.71 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
7090022888 ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತಾ ಮೆಸೆಜ್ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಐಡಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಬಿಪಿಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿ ಪೇಟಿಎಂ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ಪೇ ಮೂಲಕವೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಮನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಮಧ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿ-1 ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಗರಿಕರು ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈ ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ. ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ: 7090022888 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೆಜ್ ಮಾಡಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇನಲ್ಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದರು.
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