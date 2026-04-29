ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಆರೋಪ; ಮಾತಾಡಿದವರಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ!

ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ 15 ದಿನವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ
Published : April 29, 2026 at 11:19 AM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ದೇವರ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ನರಸೋಬಾ ವಿಠಲ್ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ಕುಟುಂಬ ದೂರಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ 15 ದಿನವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಾತಾಡಿದವರಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನರಸೋಬಾ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್, ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ದೇವರು ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿತು. ನೀವು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆವು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಭಂಡಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ‌. ದಂಡ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ, ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡರು.‌ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನನಿತ್ಯ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದು, ಕಿಡಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ, ನಾವು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ, ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನರಸೋಬಾ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನರಸೋಬಾ ಪತ್ನಿ ರೇಣುಕಾ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಲು ಹೋದರೆ, ದೂಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಏನೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮದು ಗುಡಿ ಪೂಜಾರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೇ ನಮಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂದ್ದಾರೆ.

ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಕುರುಬರ ಸಮಾಜ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ನಾವು ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಿದ್ದರ ವಾಣಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಂಬ್ರೆಕರ್ ಕುಟುಂಬ, ವಿಠ್ಠಲ ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ದೇವರೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸೊಸೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ನಾವು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡರೆ ದೂರವಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ವಿಠ್ಠಲ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದರು‌.

ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಲೂಕು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರು ಸೇರಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ಆಗಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕುಟುಂಬ: ಅಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣವಂತೆ!

