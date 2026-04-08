ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ನೂರಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ನೀರಿನ ದಾಹ ತಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಗಾವತಿಯ ಉದ್ಯಮಿ
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಸಿಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 8, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 3:54 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಕೆಲ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಸಿಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಎನ್.ಆರ್. (ನೆಕ್ಕಂಟಿ ರಾಮಾರಾವ್) ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲೀಕ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯ ನಿವಾಸಿ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೌಡನ್ನು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕುಡಿಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರುವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಜಾನುವಾರು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯಂತರದವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟಂಟಂ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ತಲಾ 25 ಕೆ.ಜಿಯ ತೌಡಿನ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್, ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ತೌಡು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚ: ವಾಹನದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಟಬ್, ಬಕೆಟ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು, ತೌಡು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ವೀರಣ್ಣ.
ಎನ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರದ್ದು ಕೇವಲ ಇದೊಂದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಎನ್.ಆರ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ಮರ-ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ಆರ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಬಲು ದೂರ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯ ನಿವಾಸಿ, ನೆಕ್ಕಂಟಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರುವ ಕಾಶಿನಾಥ ಚಪ್ಪರದ (ಕಿನ್ನಾಳ), ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆಕ್ಕಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಬಹು ದೂರ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಪೈಕಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ನೆಕ್ಕಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.
