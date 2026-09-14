ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ ರೈತ ಬಲಿ, ಸಂಜೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಕೊನೆಯುಸಿರು; ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
Published : September 14, 2026 at 8:53 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗವರನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ದಾಳಿಗಳು ಕಸಿದಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ ರೈತ ಮೃತಪಟ್ಟರೇ ಸಂಜೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನದಂದೇ ಆನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರೈತನನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೋಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ್ನೂರನಾಯಕ(68) ಮೃತ ವೃದ್ಧ. ಇವರು ಸೋಮವಾರ ಹಸುಗಳನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತುಳಿದು ಬಿಸಾಡಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿತರಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಓಂಕಾರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಒಳಪಡಲಿದೆ.
ಆನೆ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ರೈತ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಓಂಕಾರ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓಂಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ರೈತರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿ, ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು.
ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ರೈತ ಸಾವು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ ರೈತ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೇ ಸಂಜೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯಲೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ರೈತ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ(65) ಮೃತ ವೃದ್ಧ. ಬಸವಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯಲೆಂದು ತೆರಳಿ ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ದೇಹದ ನಾನಾಕಡೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುಲಿ ತಿಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಸಮೀಪದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಫರ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಬರಲಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
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