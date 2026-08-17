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ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್!: ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ಪಾರಾದ ವೃದ್ಧ: ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಾಯಿಗೆ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

AN ELDERLY MAN SUCCESSFULLY ESCAPED AFTER A FIGHT WITH A DOG THAT ATTACKED HIM
ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 3:11 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಯೊಂದು ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ಅವರು ಬಚಾವ್ ಆಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡಿ, ಜಾಡಿಸಿ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಜನ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಭಯ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16,269 ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ 21,703 ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆ ಪೈಕಿ 10 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಗರವಾಸಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಗಾಂವದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಕ್ರಣಮಕಾರಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ? ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ನುರಿತ ತಂಡ: ಕೆಲಸವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೈಕಲ್​​ ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾಯಿ(ಬೆಂಗಳೂರು): ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜೂನ್​ 13ರಂದು ಮಹದೇವಪುರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ‌ ನಗರದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶ್ಯಾಮ್​​ ಎಂಬುವರು ಸಾಕಿದ್ದ ರಾಟ್‌ವೀಲರ್​ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿ ಮೋನ್​ (12) ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

TAGGED:

BELAGAVI
ನಾಯಿ ದಾಳಿ
DOG ATTACK
DOG ATTACKED OLD MAN

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