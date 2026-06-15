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ದಾವಣಗೆರೆ: ಸೇದಿ ಎಸೆದ ಬೀಡಿಯಿಂದ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ, ವೃದ್ಧ ಸಾವು

ಬೀಡಿ ಸೇದಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

AN ELDERLY MAN DIED AFTER CAUGHT BY FIRE IN DAVANAGERE
ವೃದ್ಧ ರೆಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 2:33 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೀಡಿ ಸೇದಿ ಗುಡಿಸಲೊಳಗೇ ಎಸೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ವೃದ್ಧ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶೃಂಗಾರಬಾಗು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ರೆಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ್​​​​ (70) ಎಂಬವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹತ್ತಿರದ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರೆಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ್ ಅವರು​ ಬೀಡಿ ಸೇದಿ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲೇ ಎಸೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ELDERLY MAN DIED
FIRE
HUT CATCHES FIRE

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