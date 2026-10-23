ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರವೇ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಾಗಬಾರದು: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಒಂದೇ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರಣಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು-ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 23, 2026 at 8:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಬಂದಾಗ ಅಪರಾಧದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಧನ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಅಪರಾಧದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸುದ್ದಿ ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರಣಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು-ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಂಧನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾನೂನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಮರ್ಥನೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಆಧಾರಿತ, ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೋಟಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವೊಂದರಿಂದಲೂ ಬಂಧನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಂದೇ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂದೇ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅಪರಾಧದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದಂಡನಾ ಕಲಂನ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿರುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗದು. ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳಿರಬೇಕು. ಕಲಂ 353(2) ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ವರದಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಅಗತ್ಯ ಅಪರಾಧಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗುಂಪು-ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು:
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್, ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತು ದೂರು ಬಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
- ಘಟನೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೂರುದಾರರು ಬೇರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವೊಂದರಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬಾರದು.
- ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಲಂ 173(3) ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅನುಮತಿ, ಕಾನೂನಿನ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
- ಆಕ್ಷೇಪಿತ ಹೇಳಿಕೆ, ವದಂತಿ ಅಥವಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಗ-ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
- ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುವುದು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಲಂ 35ರ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಷರತ್ತುಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಕಲಂ 35(3)ರ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
- ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಿಕೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಬಂಧನ ತಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2026ರ ಜುಲೈ 8ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪುರುಷರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹನವಾಜ್ ಜುಲೈ 9ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಲಂ 353(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಲಂ 35(3)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲ ಲೇಖಕರಲ್ಲ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ 353(2) ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
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