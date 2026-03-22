ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ-ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ: ಹೀಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಮೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹಳೆ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರುನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Published : March 22, 2026 at 6:31 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ 800 ವರ್ಷಗಳ ಇರಿಹಾಸವಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ ಏನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹಳೆ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವಲಿಂಗದ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೇ ಶಿವ - ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಇರುವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 8-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅರ್ಚಕ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು, 'ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯ. ಶಿವ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಧಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಚೇತನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಧಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

