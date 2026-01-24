ETV Bharat / state

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ತಳಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮಸಣಿ ಬೀಜದ ಹೋರಿ 2.32 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜು

ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ತಳಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ರಾಸುಗಳ ಬಿಡ್ ಬಳಿಕ 1.02 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

AUCTION OF CATTLE
ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರು ಜಾನುವಾರು ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್' ಗಂಡು ಕರುಗಳ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ವಾರದಂದು ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾವೇರಿ, ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಪಶು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೂರಾರು ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

Amrit Mahal Kaval breed auction process that created history
ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸೂರು ಕಾವಲಿನ 'ಬಿ-18-39 ಮಸಣಿ ಬೀಜದ ಹೋರಿ'ಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ರೂ.2.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ರಾಸುಗಳು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹ ಹೋರಿಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಹೋರಿ ಕರುಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಸೂರು, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ, ಅಜ್ಜಂಪುರ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಿರಿ, ಹಬ್ಬನಗದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಮತ್ತು ರಾಯಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ಕಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ, ನಾರಾಯಣಿ, ಕಾವೇರಿ, ಕರಿಯಕ್ಕ, ಮದಕರಿ, ಸಣ್ಣಿ, ಗಂಗೆ, ಕೆಂಪಲಕ್ಕಿ, ಮಾರಿ, ಕಡೇಗಣ್ಣಿ ಮೆಣಸಿ, ಭದ್ರಿ, ಚನ್ನಕ್ಕ, ಗಂಗೆ, ಕಾಳಿಂಗರಾಯ, ದೇವಗಿರಿ, ಮಲಾರ, ಚನ್ನಬಸವಿ, ರಾಯತದೇವಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಗಾಳಿಕೆರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ, ಕೆಂದಾವರೆ ಅಂತಹ ನೂರಾರು ಹೆಸರುಗಳ ತಳಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೋರಿ ಕರುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

Amrit Mahal Kaval breed auction process that created history
ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

2,07,500 ರೂ.ಗೆ ಹೋರಿಕರುಗಳನ್ನ ಬಿಡ್​ ಮಾಡಿದ ರೈತ: ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 170 ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೋರಿ ಕರುಗಳು, 8 ಬೀಜದ ಹೋರಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಹೊಸೂರಿನ ಕೃಷಿಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 2,07,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಕೇಂದ್ರದ ಹೋರಿ ಕರುಗಳಾದ ಎ-24-25 ಬಣ್ಣದ ಸರ, ಎ-24-35 ಗಂಗೆ, ಎ-24-40 ಗಾಳಿಕೆರೆ ಜೋಡಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಜೋಡಿ ಕರುಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್​ದಾರರು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಪಿ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿಕರಿಗಿಂತ ಹಾವೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಮಾಸೂರು, ಈಸೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು, ತಿಪಟೂರು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆಸಕ್ತ ಪಶು ಸಂಗೋಪಕರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರುಗಳು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಿಡ್​ದಾರರು ಮುಂದಾದರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಕೇಕೆ ಸೀಟಿ ಹಾಕುತ್ತ ಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹರಾಜು ಕೂಗುವವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದರು.

Amrit Mahal Kaval breed auction process that created history
ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಈಸೂರಿನ ಬಸವರಾಜು ರೂ.2.03,500ಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಕೇಂದ್ರದ ಹೋರಿ ಕರುಗಳಾದ ಎ-24-25 ಬಣ್ಣದ ಸರ, ಎ-24-35 ಗಾಳಿಕೆರೆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 2ನೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್​ದಾರರು ಅಂತ ಎನಿಸಿದರೆ, ಹಾವೇರಿಯ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎ-24-17 ರಂಗನಾಥ, ಎ-24 -47 ಪಾತ್ರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ರೂ.1.85 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್​ದಾರರು ಆದರು. ಆ ಜೋಡಿ ಕರುಗಳು ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾದವು. ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸಾಕಿದ ಹಲವು ಹೋರಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದ ಬಳಿ ಹಲವು ರೈತರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡಾ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.

Amrit Mahal Kaval breed auction process that created history
ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಹರಾಜು ಕೂಗಲು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹರಾಜು ಕೂಗಿದ ಕರುಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಪಡೆದರು. ಪ್ರತಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 20 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಟೋಕನ್ ಇತ್ತು. ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಲು 4 ಕೌಂಟರ್ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಸುಗಳ ಬಿಡ್ ಮುಗಿದು 1.02 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರೈತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಅಮೃತಮಹಲ್ ತಳಿಯ ರಾಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಸುಗಳು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾಕುವವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಡೆದ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ, ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ರಾಸುಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ: ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬೈಕ್​ ಕೊಡಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಾಸುಗಳು

TAGGED:

AMRIT MAHAL KAVAL BREED
CATTLE AUCTION IN BIRUR
ಅಮೃತ್‌ಮಹಲ್ ಕಾವಲ್ ತಳಿ
CHIKKAMAGALUR
AUCTION OF CATTLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.