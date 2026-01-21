ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್–ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ 'ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲು ಸಂಚಾರ
ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : January 21, 2026 at 10:46 AM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಚೆನ್ನೈ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜನವರಿ 16ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ (CC–16/2026) ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16329 ಹಾಗೂ 16330ಗಳನ್ನು ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೇಗ, ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರ: 16329 ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್–ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.40ಕ್ಕೆ ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 05.00ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 16330 ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್–ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 08.00ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10.05ಕ್ಕೆ ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕಾಸರಗೋಡುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ವರ್ಕಲಾ ಶಿವಗಿರಿ, ಕೊಲ್ಲಂ, ಕರುನಾಗಪ್ಪಳ್ಳಿ, ಕಾಯಂಕುಳಂ, ಮಾವೇಲಿಕರ, ಚೆಂಗನ್ನೂರು, ತಿರುವಲ್ಲಾ, ಚೆಂಗನಾಶೇರಿ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಎರ್ಣಾಕುಳಂ ಟೌನ್, ಆಲುವಾ, ತ್ರಿಶೂರ್, ಶೋರ್ಣೂರು, ತಿರೂರು, ಕೋಯಿಕೋಡ್, ತಲಶೇರಿ, ಕಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈ ರೈಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ: ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ನಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬುಧವಾರ ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣ: ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ (RBPC) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನೀರು ತುಂಬುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಶೋರಣೂರು ಹಾಗೂ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ರೇಕ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋಚಿಂಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಶೋರ್ಣೂರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಲ: ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳುನಾಡು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಡುವಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಉಡುಪಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ,ಕೊಲ್ಲೂರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಮಂಗಳೂರು ಮೊದಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
