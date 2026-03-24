ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಭೂಮಿ ಸಕ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಮಂಡನೆ: ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ?
ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಭೂಮಿ ಸಕ್ರಮಾತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 9:08 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 12 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಋಣಭಾರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇತರರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಮಹತ್ವದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭೂಮಿಗಳ (ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಮ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ-2026' ವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ ದಾನಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಜಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಔಪಚಾರಿಕ ದಸ್ತಾವೇಜು ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭೂ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮಾಡಲಾದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ದಾನಗಳನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಸನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಸ್ಥಿರ ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ (ಕ್ಲೇಮ್) ಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಸೂದೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ದಾನಗಳನ್ನು ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ದಾನಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಈಡೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಗುರುತಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು, ಅಧಿಕೃತ ಭೂಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಪೀಲು ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮ ಕುರಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಟ 12 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬೇಕು ಎಂಬ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ₹250 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ: ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್