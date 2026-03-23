ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಭಾತ್ಯಾಗದ ಮಧ್ಯೆ ಮತಪತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ

ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮತಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತಯಂತ್ರದ ಬದಲು ಮತಪತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮಸೂದೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 23, 2026 at 7:33 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಬದಲು ಮತಪತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಪರ್ಯಾಯಲೋಚಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.‌ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಎವಿಎಂ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಂತೆ ಸಂಜೆ 58.22% ಮತದಾನ ಆಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ 68.02% ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅಂತಿಮ‌ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ 66.05% ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮತ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಯೋಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮತಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತಯಂತ್ರದ ಬದಲು ಮತಪತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮಸೂದೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ 6 ಬದಲಾಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವಿಎಂ ತಂದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರೇ. ಅವರೇ ತಂದ ಇವಿಎಂನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತರುವಾಗ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಇವಿಎಂನಲ್ಲೇ ಮತದಾನ‌ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವಾಗ ಇವಿಎಂ ಸರಿ ಇತ್ತು. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಸರಿ ಇತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆಗ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನೀವೇ ಹಾಕಿರುವ ಎಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆನೇ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಸೋಲುದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ.‌ ಬೀಗ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಡೆ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತೀರ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇರಲಿ. ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳಿ. ಆ ರಾಜ್ಯದವರು, ಈ ರಾಜ್ಯದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ: ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಬಿಟ್ಟು ಮತಪತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೂತ್ ಕೇದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇವಿಎಂ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹುನ್ನಾರ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೋಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಇವಿಎಂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ, ಕೊನೆಗೆ ಮತದಾರರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ. ನಿಮ್ಮ‌ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು, ನೀತಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಮಸೂದೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏಕೆ ಸೋತೆವು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಮೇಥಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ತಂದ ಮಸೂದೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಗೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಹ ಇದು. ಯಾವ ಮತದಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ?. ತಮಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರದವರ ಕಳವಳ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಇದರಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆತ್ಮ ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಬಿಲ್, ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶಿತ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಜನವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆ ಇದು: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆ ದಿನವರೆಗೆ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜನವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆ ಇದು. ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸತ್ತು, ಸಮಾಜ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಐಟಿ ಸಚಿವರು ಇಂಥ ಬಿಲ್ ತಂದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

EVM ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈವಾಗ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. 9,906 ವೋಟ್ಸ್ ಮಥುರಾ(UP) ದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ. ವೋಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು.‌ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ವಾ?. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ್ದು. ಜರ್ಮನಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಅವರು EVM ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬ್ಯಾಲೆಟ್‌ ಪೇಪರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವಿಎಂನಲ್ಲಿ ಅದೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಳಂದದಲ್ಲಿ ಮತಕಳ್ಳತನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಅಳಂದ ಮತಕಳ್ಳತನ ವರದಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ, ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, 22,000 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎ1, ಎ2 ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಇವಿಎಂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇವರು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಾಚಿಗೆಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಬಿಲ್ ಮೋಸ‌ ಎಂದು ಬಿಲ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.

