'ಆಂಧ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಲಿದೆ': ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಯುಗದ ಆಧ್ಮಾತಿಕ ನಾಯಕ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
Published : May 20, 2026 at 10:22 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 10:39 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಂಧ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು.
ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಕೇವಲ ಆಧ್ಮಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕ: "ಇಂದಿನ ಯುದ್ದಕಾಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬರೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಯುದ್ದದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ, ಒತ್ತಡರಹಿತ ಸಮಾಜ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿರುವುದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ" ಎಂದರು.
"182 ದೇಶಗಳಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ, ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಜಾಬಂಧಿಗಳ ಪುನರ್ ಮನನ, ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಇಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಎಐ) ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೈಪೋಟಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ" ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಭಾರತವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಮಾತಿಕ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಡ್ರೋನ್, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಪೊಲಂವರಂ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಮರಾವತಿ ನಗರವು ಭವಿಷ್ಯದ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ 45 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಬುತ ಯಾತ್ರೆ. ಆಧ್ಯಾತಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಮನಶಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಇರಲಿದ್ದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 182 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರೇ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ದು. ಅವಿಭಜಿತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ತೆಲುಗಿನವರೇ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಮಿನಿ ಆಂಧ್ರವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LIVE: ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ 'ಸತ್ಸಂಗ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಭಾಗಿ - EVENING SATSANG PROGRAM LIVE