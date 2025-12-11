ಮೈಸೂರು: ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಕೊಡಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ!
ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 11, 2025 at 8:26 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಗುರುವಿನ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪೂರೈಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು, ಬಿ.ಇ. ಓದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೌಡ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು, ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುವಿಗೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ, ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ: ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪುರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಹೊಸಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 1996ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪುರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೃತ್ತಿ ಅರಂಭಿಸಿದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪುರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ತಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 1993-94ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ, ಬಿಕಾಂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
