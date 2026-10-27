ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ವರದಿ- ರಮೇಶ್ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ
Published : October 27, 2026 at 7:17 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್(PSI) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ, ಆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪಡೆದ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಆ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೇ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಕಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆ ಆದೇಶದ ಹಿಂದಿರುವ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 15-04-1987 ರಿಂದ 15-04-1988 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ವಿವರಗಳಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಕಲಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ(ACB) ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಎಸಿಬಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 420 (ವಂಚನೆ), 465, 468 (ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪಿಎಸ್ಐ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ(KAT) ಈಗಾಗಲೇ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆ ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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