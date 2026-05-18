ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಟೀ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಲವು: ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು
ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಟೀ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 12:40 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದೇ ಕಾಫಿ. ಕಾಫಿಯ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಫಿನಾಡು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗ ಕಾಫಿಯ ಜೊತೆ ಟೀ ಬೆಳೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಳಸ, ಹೊರನಾಡು, ಕುದುರೆಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಫಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಟೀ ಬೆಳೆಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂಬುದು ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು, ಚಹಾ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಹಾಗೂ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೀ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ಟೀ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ, ಸಮೃದ್ಧ ಮಳೆ, ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಟೀ ಎಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಫಿಯ ಜೊತೆ ಟೀ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ದಾರಿಯನ್ನೂ ತೆರೆದಿದೆ.
ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಟೀ ತೋಟಗಳು ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳಸ, ಹೊರನಾಡು, ಕುದುರೆಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಹಸಿರು ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ದೃಶ್ಯ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಟೀ ತೋಟಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಯಂತೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಳಸದ ಕಳಸೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೆಳಗೂರು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವವರು ಕೆಲಕಾಲ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟೀ ತೋಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುವಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಗೆಬಗೆಯ ಪೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಫಿನಾಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಟ್ರಿಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಟೀ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ಅನುಭವವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಟೀ ತೋಟಗಳು ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು, ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಹಸಿರು ತೋಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಸರಸರನೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಟೀ ತೋಟಗಳು ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ವೀರೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಮುಖ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟೀ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇಕು. ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಹೊರನಾಡು ಹೋಗುವಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು. ನೂರಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಕರಣ ಗೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ಮುದ ನೀಡುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಟೀ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಈಗ ಟೀ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟೀಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೀ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಕೆಲವರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟೀ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗೂರು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಬಗು ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಳಗೂರು ಟೀ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೊರನಾಡು ಕುದುರೆಮುಖ ಹೋಗುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೀ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಟೀ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಟೀ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನ: ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು