ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಸೆಳೆತ: ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 8, 2026 at 3:31 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಸೆಳೆತ ಹಾಗೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಿಂಸೆ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮನೋಜ್ ಟಿಆರ್ (13) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರ ವಿರುದ್ದ ಮೃತ ಮನೋಜನ ಪೋಷಕರು ಚನ್ನಗಿರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೀ-ಪೈರ್ ಗೇಮ್ ಹೆಸರಿನ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ವರು ಬಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪುತ್ರ ಮನೋಜ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಣ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು, ತರದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆಂದು ಪುತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಬಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಗೆ ಮೃತ ಮನೋಜ್ ಪೋಷಕರು ದೂರು ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ರವೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೇಮ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಜನ ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೋಷಕರು ಬೈದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದಿರಬಹು. ಆದರೆ, ಯಾರೋ ಹಣ ತರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಮನೋಜನ ಪೋಷಕರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಣ ತರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರವನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಹಣ ಕೊಡಿಸೋಣವೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಬಾಲಕ ಮನೋಜ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೋಜನ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಗಾಡಿರಬಹುದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತ ಹುಡುಗನ ಪೋಷಕರು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಮನೋಜ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗೇಮ್ ಗೀಳು ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೃತನ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದರ್: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಚಟಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು