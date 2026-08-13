ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ, ತಂದೆ-ಮಗನ ಬಂಧನ; ಗೋಕಾಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ - ಮಗನನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 13, 2026 at 6:20 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ-ಮಗನನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಶಹರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಉದ್ದಪ್ಪ ಬಿರಾಜಗೋಳ, ವಿಠಲ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿರಾಜಗೋಳ ಬಂಧಿತರು. ಸಾಲಗಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ. ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಪಿಐ ಕಿರಣ ಮೋಹಿತೆ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶೋಧನಾ ವಾರೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳು, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಗಳು, ಖಾಲಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಅಕ್ರಮ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ 6.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka Prohibition Of Charging Exorbitant Intrest Act-2004ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಶಹರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎಸ್ಪಿ ಆರ್.ಬಿ. ಬಸರಗಿ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ರವಿ ನಾಯ್ಕ, ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬ್ಯಾಕೂಡ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಿರಣ ಮೋಹಿತೆ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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