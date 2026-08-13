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ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ, ತಂದೆ-ಮಗನ ಬಂಧನ; ಗೋಕಾಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ - ಮಗನನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Police arrests father and son
ಬಂಧಿತ ತಂದೆ-ಮಗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 6:20 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ-ಮಗನನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಶಹರ್​ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಉದ್ದಪ್ಪ ಬಿರಾಜಗೋಳ, ವಿಠಲ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿರಾಜಗೋಳ ಬಂಧಿತರು. ಸಾಲಗಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ. ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು.

ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಪಿಐ ಕಿರಣ ಮೋಹಿತೆ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶೋಧನಾ ವಾರೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್​ಗಳು, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್​ಗಳು, ಖಾಲಿ ಬಾಂಡ್​​ಗಳು, ಅಕ್ರಮ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ 6.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.‌ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka Prohibition Of Charging Exorbitant Intrest Act-2004ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೋಕಾಕ್​ ಶಹರ್​ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಎಸ್ಪಿ ಆರ್.ಬಿ. ಬಸರಗಿ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ರವಿ ನಾಯ್ಕ, ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬ್ಯಾಕೂಡ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಿರಣ ಮೋಹಿತೆ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ
KSP APP
ಅಕ್ರಮ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ
GOKAK POLICE

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