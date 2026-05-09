ಮಣಿಪುರ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐಐಎಂಬಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್
ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ಮಣಿಪುರದ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಐಐಎಂಬಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : May 9, 2026 at 7:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಣಿಪುರ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮನೆ ಮಾಲಕಿ, ಐಐಎಂಬಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಕೊ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
23 ವರ್ಷದ ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿ ನಿಯಾನ್ ಫೌನುವಾನ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಐಐಎಂಬಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಮರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಶು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಳೇನಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಐಎಂಬಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಮರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2021ರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವೇಳೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಶು ಅವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 4ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಊಟ ನೀಡದ ಕಾರಣ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಊಟ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಇವರ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಕೇಸ್: ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೊ. ಅಂಶು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ 115 (2) - ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು 127 (4) - ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
