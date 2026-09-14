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ಬೆಂಗಳೂರು: ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿಚಾರ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು

ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

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ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 11:24 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಯಲಹಂಕದ ಅಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಟ್ಟೂರು ಲೇಔಟ್‌ನ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರದರಾಜು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಗುಂಪೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ವರದರಾಜು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮನೋಜ್, ಕಿರಣ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮುನಿರಾಜು ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವರದರಾಜು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಕೆಲ ವರ್ತಕರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ವರದರಾಜು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರು ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ "ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಗುಂಪು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೋಜ್, ಕಿರಣ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮುನಿರಾಜು ಎಂಬುವವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವರದರಾಜು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಮುನಿರಾಜು ಮತ್ತು ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಲಾಟೆಯ ನಡುವೆ ದೂರುದಾರ ವರದರಾಜು ಅವರ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 90 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ಮನೋಜ್ ಎಳೆದಾಡಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವರದರಾಜು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮನೋಜ್, ಕಿರಣ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮುನಿರಾಜು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಆಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಫುಟ್​ಪಾಟ್ ತೆರವು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ

TAGGED:

BENGALURU
TEMPLE TRUST FAMILY ASSAULT
FOOTPATH ENCROACHMENT
ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು
FOOTPATH EVACUATION

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