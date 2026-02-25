ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೇ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೇ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 25, 2026 at 2:12 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಭೂಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೇ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫೆ. 14ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್, ಸಿಇಒ ರುಚಿ ಬಿಂದಲ್ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ!: ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಪಟ್ಟಾಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ 318 ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಇದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ತಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಮಗೆ 1974 ರಲ್ಲೇ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಗಳು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಜಗದೀಶ್, "ತಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವಿದೆ, ಕೆಜಿಪಿ ಸ್ಕೆಚ್ ನೀಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಾ ಇಲ್ಲದವರು 34 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಪಟ್ಟಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ?. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಾದವೇನು? 'ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಸಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಣ್ಣನವರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಶಾನುಭೋಗ ನೀಡಿದ್ದರೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬರಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿಲ್ಲಾ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾವೇಶದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 10ರ ಒಳಗೆ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 10 ರೊಳಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ರವಾನಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡದಂತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ 318 ಜನರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ, "ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದ್ದವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ಯಾಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ರ ಒಳಗೆ ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಟೆಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾಕ್ಷಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
