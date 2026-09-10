ಸಂಶೋಧನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರೋಪ: 12 ಶ್ವಾನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಪಶುವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಪಶುವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 10, 2026 at 4:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಶೋಧನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರೌರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪಶುವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು: ಜಿಬಿಎ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಪಶುಪಾಲನಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರುದ್ರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎಂ. ಹಾಗೂ ಡಾ.ಆಸಿಫ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು - ದೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದೇನು?: ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರೇಮ್ ಕೇರ್ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಸಿಫ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ವಾನಗಳ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಆಸಿಫ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಎಸಗಿದ್ದರು. 12 ನಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮಾನುಷ ವರ್ತನೆ ತೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಶುವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧದ್ಧ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು; ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಶುವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದೆವು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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